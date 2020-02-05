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В українському підручнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри: фото "шедевра"

STYLERКурйози    05.02.2020 - 18:13
В українському підручнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри: фото "шедевра"
У підручнику з географії знайшли карту з гри Skyrim (колаж РБК-Україна)

У шкільному підручнику знайшли черговий казус після скандалу з Кіану Рівзом

В українському шкільному підручнику з географії помітили карту з популярної комп'ютерної гри Skyrim. Потрібно сказати, що на дивну ілюстрацію звернули увагу незабаром після іншого курйозу - мема на голлівудського актора Кіану Рівза "сумний Кіану", що потрапив у підручник з всесвітньої історії для 10 класу.

Нинішній "креатив" призначений для шестикласників. В розділі "Орієнтування на місцевості" використана ілюстрація мапи, що дуже нагадує відому комп'ютерну РПГ "іграшку" з відкритим світом, дія якої відбувається у вигаданій провінції Скайрим на материку Тамріель.

В мережі опублікували фото цієї картинки.

У підручнику з географії авторства Пестушка і Уварової вона опублікована на сторінці 36.

В українському підручнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри: фото &quot;шедевра&quot;

В українському підручнику з географії знайшли карту з гри Skyrim (Фото: facebook.com/a.chabarai)

Підручник рекомендований Міністерством освіти України та виданий за державні кошти.

В українському підручнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри: фото &quot;шедевра&quot;

В підручнику з географії за 6 клас виявили карту з Skyrim (Фото: скрін pidruchnyk.com.ua)

"Так і хочеться закричати Фус Ро Да і відправитися на пошуки драконів", - жартує Іван Примаченко, який і виклав у своєму Facebook скрін із картою в підручнику.

У соціальних мережах іронізують над цією "інновацією".

В українському підручнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри: фото &quot;шедевра&quot;

Фото: скрін коментарів facebook.com/a.chabarai

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