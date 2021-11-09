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Украинского военного ПриватБанк лишил официальной зарплаты: что произошло

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Вторник 09 ноября 2021 20:01
Украинского военного ПриватБанк лишил официальной зарплаты: что произошло ПриватБанк лишил украинского военного зарплаты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский военный из Николаева оказался из-за ПриватБанка в сложной ситуации. Ему заблокировали карту, на которую он получал официальную зарплату из воинской части. В банки утверждают, что действовали по закону.

Детали украинец описал на популярном сайте "Минфин".

Мужчина сообщил, что он украинский военный и свою зарплату официально получает от воинской части, где служит. В соответствии с рамками зарплатного проекта он получает выплату на карту ПриватБанка.

Каждое зачисление средств, по словам украинца, сопровождается соответствующим сообщением о назначении средств.

"Я военнослужащий. Недавно банк заблокировал мою зарплатную карту. Все начисления на карту поступают от военной части, где я нахожусь на финансовом обеспечении. Назначение всех зачислений указано", - сказано в сообщении.

Мужчина обратился в службу поддержки ПриватБанка с просьбой объяснить непонятную блокировку зарплатной карты.

"Во время общения с работниками отделения ПриватБанка мне ответили, что нужно подтвердить происхождение средств и нужна справка о доходах за 2020-2021 года. Я каждый год заполняю декларацию, которую проверяют соответствующие органы. Все средства получаю от государства", - добавил клиент.

В комментариях сотрудники ПриватБанка ответили, что в своей деятельности они руководствуются исключительно требованиями законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Украинского военного ПриватБанк лишил официальной зарплаты: что произошлоПриватБанк заблокировал зарплатную карту украинскому военному

Напомним, ранее мы писали о том, что с карты клиентки ПриватБанка исчезла крупная сумма, но в этом обвинили ее ребенка.

А также мы рассказывали о том, что Ощадбанк забрал у украинки почти все сбережения.

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