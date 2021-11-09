ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Українського військового ПриватБанк позбавив офіційної зарплати: що сталося

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 20:01
Українського військового ПриватБанк позбавив офіційної зарплати: що сталося ПриватБанк позбавив українського військового зарплати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український військовий з Миколаєва опинився через Приватбанку в складній ситуації. Йому заблокували карту, на яку він отримував офіційну зарплату з військової частини. У банки стверджують, що діяли за законом.

Деталі українець описав на популярному сайті "Мінфін".

Чоловік повідомив, що він український військовий і свою зарплату офіційно отримує від військової частини, де служить. Відповідно до рамок зарплатного проєкту він отримує виплату на карту Приватбанку.

Кожне зарахування коштів, за словами українця, супроводжується відповідним повідомленням про призначення коштів.

"Я військовослужбовець. Нещодавно банк заблокував мою зарплатну картку. Всі нарахування на карту надходять від військової частини, де я перебуваю на фінансовому забезпеченні. Призначення всіх зарахувань вказано", - сказано в повідомленні.

Чоловік звернувся до служби підтримки ПриватБанку з проханням пояснити незрозуміле блокування зарплатної картки.

"Під час спілкування з працівниками відділення ПриватБанку мені відповіли, що потрібно підтвердити походження коштів і потрібна довідка про доходи за 2020-2021 роки. Я щороку заповнюю декларацію, яку перевіряють відповідні органи. Всі кошти отримую від держави", - додав клієнт.

У коментарях співробітники ПриватБанку відповіли, що у своїй діяльності вони керуються виключно вимогами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Українського військового ПриватБанк позбавив офіційної зарплати: що сталосяПриватБанк заблокував зарплатну картку українському військовому

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з картки клієнтки Приватбанку зникла велика сума, але в цьому звинуватили її дитину.

А також ми розповідали про те, що Ощадбанк забрав у Українки майже всі заощадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату