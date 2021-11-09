Українського військового ПриватБанк позбавив офіційної зарплати: що сталося

Український військовий з Миколаєва опинився через Приватбанку в складній ситуації. Йому заблокували карту, на яку він отримував офіційну зарплату з військової частини. У банки стверджують, що діяли за законом.

Чоловік повідомив, що він український військовий і свою зарплату офіційно отримує від військової частини, де служить. Відповідно до рамок зарплатного проєкту він отримує виплату на карту Приватбанку.

Кожне зарахування коштів, за словами українця, супроводжується відповідним повідомленням про призначення коштів.

"Я військовослужбовець. Нещодавно банк заблокував мою зарплатну картку. Всі нарахування на карту надходять від військової частини, де я перебуваю на фінансовому забезпеченні. Призначення всіх зарахувань вказано", - сказано в повідомленні.

Чоловік звернувся до служби підтримки ПриватБанку з проханням пояснити незрозуміле блокування зарплатної картки.

"Під час спілкування з працівниками відділення ПриватБанку мені відповіли, що потрібно підтвердити походження коштів і потрібна довідка про доходи за 2020-2021 роки. Я щороку заповнюю декларацію, яку перевіряють відповідні органи. Всі кошти отримую від держави", - додав клієнт.

У коментарях співробітники ПриватБанку відповіли, що у своїй діяльності вони керуються виключно вимогами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

ПриватБанк заблокував зарплатну картку українському військовому