"Отобрали не по-человечески": Ощадбанк забрал у украинки почти все сбережения

Клиентка Ощадбанка пожаловалась на учреждение и заявила, что банк лишил ее накоплений, которые она хранила на всякий случай. В частности он сделал это с помощью высоких скрытых комиссий, о которых пенсионерка не знала.

Женщина жалуется что из 1477 грн у нее осталось лишь 106 грн.

Как это произошло

По ее словам, деньги она хранила на пенсионной сберкнижке. После того как в 2018 году она перевела начисления на специальную карточку, на ней осталось 1477 грн.

Однако в ноябре она решила снять эти деньги, и оказалось, что их там практически нет, а осталось лишь 106 грн.

Женщина сразу обратилась в банк и там ей объяснили, что деньги списывались из-за того, что она не использовала счет. Поэтому до 2021 года у нее ежемесячно снимались 60 грн, а после этого – целых 100 грн.

"Мое моральное состояние не передать, расплакалась там же, в банке, сказать ничего не могла, пришла домой с давлением и 106 грн, ни чека, ни квитанции, ни одной выписки. Вот так взяли и отобрали. Нечеловечески. Получается, банк три года пользовался моими деньгами, и к тому же еще и забрал их у меня", – рассказала женщина.

Клиентка Ощадбанка пожаловалась на учреждение

Как отреагировал банк

Ощадбанк на жалобу Lyudmillla59 отреагировал и написал, что деньги были списаны согласно правилам учреждения, о которых она должна знать. Поэтому выходит, что учреждение фактически обвинило в случившемся саму клиентку.

"Комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена действующими тарифами банка, которые определяют условия взаимодействия между клиентом и банком. Для того чтобы избежать списания данной комиссии, достаточно один раз в год провести любую операцию перевода, снятия, оплаты или пополнения", - написали в банке.

Ощадбанк отреагировал на жалобу клиентки