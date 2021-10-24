Украинский врач предупредил о коллапсе из-за коронавируса: "у нас катастрофа!"

"У нас катастрофа по госпитализациям - 5924 за сутки это новый рекорд! Новых случаев более 20000, летальных 386, но если больницы будут такими темпами заполняться, будет коллапс за 10-14 дней", - уверяет главврач одного из диагностических центров Львова.

По его словам, ни медиков, ни кроватей не хватит. Поэтому нужно разрабатывать новый план остановки волны, поскольку вакцинацией уже этого сделать не удастся. А вот есть такой план, вопрос, говорит медик, - риторический.

Жиравецкий говорит, что подобная картина сейчас наблюдается в Британии, где появился новый штамм. Сейчас там думают о возвращении к жестким карантинным ограничениям.

"Сейчас кстати (в Британии. - Ред.) с появлением нового штамма Дельта плюс зафиксировали увеличение госпитализаций, летальных исходов и новых случаев за прошедшую неделю и думают возвращаться к жестким карантинным ограничениям", - добавил медик.