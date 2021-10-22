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Новые антирекорды: в Украине впервые 23 785 COVID-случаев и более 600 смертей

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Киев, Пятница 22 октября 2021 08:15
Новые антирекорды: в Украине впервые 23 785 COVID-случаев и более 600 смертей Фото: в Украине вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине впервые сообщили о более 23 тысячах новых случаях коронавируса и более 600 смертях. Это новые антирекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине госпитализировали 5141 человека, летальных случаев - 614; выздоровели - 8530 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 72 999 человек, методом ИФА - 15 546, экспресс-тестами - 45 784.

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев обнаружили в следующих областях:

  • Днепропетровской - 1641,
  • Львовской - 1647,
  • Харьковской - 1306,
  • Одесской - 1484,
  • Херсонской - 1248,
  • Киеве - 1323.

Статистика за все время

В Украине заболели 2 725 385 человек; выздоровели - 2 361 365 человек; летальных случаев - 63 003.

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