Новые антирекорды: в Украине впервые 23 785 COVID-случаев и более 600 смертей
Фото: в Украине вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине впервые сообщили о более 23 тысячах новых случаях коронавируса и более 600 смертях. Это новые антирекорды.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
В Украине госпитализировали 5141 человека, летальных случаев - 614; выздоровели - 8530 человек.
Протестировали за сутки методом ПЦР - 72 999 человек, методом ИФА - 15 546, экспресс-тестами - 45 784.
Ситуация в регионах
Больше всего новых случаев обнаружили в следующих областях:
- Днепропетровской - 1641,
- Львовской - 1647,
- Харьковской - 1306,
- Одесской - 1484,
- Херсонской - 1248,
- Киеве - 1323.
Статистика за все время
В Украине заболели 2 725 385 человек; выздоровели - 2 361 365 человек; летальных случаев - 63 003.