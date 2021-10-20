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В Британии нашли новый штамм коронавируса: может быть опасней, чем "Дельта"

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Среда 20 октября 2021 09:01
В Британии нашли новый штамм коронавируса: может быть опасней, чем "Дельта" Фото: В Британии нашли новый штамм COVID (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2.

Об этом сообщает BBC.

Некоторые ученые еще называют новую мутацию "Дельта плюс".

По словам журналистов BBC, штамм Дельта сейчас доминирует в Британии, однако согласно последним официальным данным, 6% из всех случаев заболевания коронавирусом, относятся к новой мутации.

"AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании. В настоящее время проводятся испытания, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины", – пишут в материале.

Отмечается, что сейчас по всему миру циркулируют тысячи различных типов - или вариантов - COVID.

Кстати, двое британских экспертов Джеффри Барретт и Франсуа Баллу заявили, что вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм "Дельта", который стал доминирующим по всему миру. Об этом пишет Financial Times.

Вирусы постоянно мутируют, поэтому неудивительно, что появляются новые версии. Напомним, что Delta была классифицирована как вариант, вызывающий озабоченность в Великобритании в мае 2021 года после того, как обогнала вариант Alpha, который стал доминирующим штаммом коронавируса.

Как мы ранее писали, ученые опровергли действенность популярного препарата против COVID-19.

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