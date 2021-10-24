"Самая большая ошибка вакцинированных": врач сделал важное заявление о COVID-прививках в Украине

Украинский врач заявил, что прививка от коронавируса не защищает от заражения, и не дает человеку "зеленый" свет. При этом вакцинация даже не дает гарантии, что течение болезни будет легким.

Об этом в Telegram написал Тарас Жиравецкий, главврач одного из диагностических центров Львова.

По словам медика, привитым от коронавируса так же, как и непривитым нужно максимально защищать себя от возможного заражения.

"Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думает, что не может заразиться вирусом, а если заразится, то тест можно не сдавать и вирус они не передают, а кроме того в них зеленый свет с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно..." - написал Жиравецкий.

Он напомнил, что сейчас єто очень важно, так как COVID-ситуация тяжелая. И только во Львовской области госпитализированы 10% пациентов, у которых есть прививка.

"Часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу... Больше 200 пациентов в больницах Львовской области вакцинированы! Это действительно менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого бесценна!" - добавил медик.

Ранее врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик также заявила, что вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом, так как многие отказываются делать прививку. Это мешает выработке коллективного иммунитета.