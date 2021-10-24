Український лікар попередив про колапс через коронавірус: "у нас катастрофа!"

"У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5924 за добу це новий рекорд! Нових випадків більше 20000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватися, буде колапс за 10-14 днів", - запевняє головлікар одного з діагностичних центрів Львова.

За його словами, ні медиків, ні ліжок не вистачить. Тому потрібно розробляти новий план зупинки хвилі, оскільки вакцинацією вже цього зробити не вдасться. А от чи є такий план, питання, каже медик, - риторичне.

Жиравецький каже, що подібна картина зараз спостерігається в Британії, де з'явився новий штам. Зараз там думають про повернення до жорстких карантинних обмежень.

"Зараз до речі (в Британії. - Ред.) з появою нового штаму Дельта плюс зафіксували збільшення госпіталізацій, летальних випадків і нових випадків за минулий тиждень і думають повертатися до жорстких карантинних обмежень", - додав медик.