Украинский врач-инфекционист рассказал об опасности массовой вакцинации от COVID-19

Известный украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский высказался против массовой вакцинации от коронавируса. Он назвал причину, почему нельзя всех поголовно прививать от COVID-19.

Дубровский объяснил, что вакцинация от коронавируса может быть опасна для некоторых категорий. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Массовая иммунизация – это очень опасно. Перед тем, как прививать всех под одну гребенку, нужно понимать, что есть люди, которым это будет опасно. Это пациенты с иммуносупрессией, это пациенты, которые имеют прямые противопоказания. Сможет ли система вовремя обнаружить, обследовать и предотвратить последствия для таких пациентов? Это первое", - объяснил врач.

Он добавил, что к тому времени, когда появится вакцина и она станет доступной, большая часть людей уже переболеет COVID-19 и не будет нуждаться в вакцинации.

"Второе. Мы все говорим об этой вакцине, которая будет. Нужно четко понимать, что она у нас будет не завтра, не послезавтра даже наверное, не через несколько месяцев. Нужно забыть этот миф, что вакцина нас спасет, решит все наши проблемы. К этому времени, и это позитивная информация, выздоравливают каждый день тысячи, эти люди уже не потребуют вакцинации. Сможем ли мы каждому пациенту проверить антитела перед тем, как прививку делать? Зачем тогда рассматривать принудительную вакцинацию, если к концу зимы больше половины населения не будет смысла вакцинировать", - считает Дубровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что генетик раскритиковал тест на антитела к COVID-19 в Украине.

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