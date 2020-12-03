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Будет смягчаться: Голубовская рассказала, когда коронавирус пойдет на спад

Четверг 03 декабря 2020 15:20
Будет смягчаться: Голубовская рассказала, когда коронавирус пойдет на спад
Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, когда ситуация с коронавирусом в Украине начнет смягчаться и почему осенне-зимний сезон принес резкий рост количества заболевших.

Так, по словам заведующей кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, COVID-19 осенью и зимой имеет более тяжелое течение. И дело даже не в росте количества зараженных, а в возрастании числа пациентов с осложнениями после болезни, пишет УНН.

Голубовская добавила, что сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя.

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - рассказывает медик.

Голубовская добавила, что еще летом были надежды, что коронавирус сойдет на нет, но этого не случилось. И ситуация сейчас отличается не только количеством новых инфицированных.

"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - добавила инфекционист.

Отметим, что Ольга Голубовская также заболела коронавирусом. Ее доставили в одну из клиник столицы 30 ноября. Состояние инфекциониста оценивается, как средней тяжести.

Ранее доктор Комаровский также рассказал, как избежать тяжелой формы коронавируса. И какая профилактика нужна, чтобы встретиться с болезнью "во всеоружии".

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Новости Украины Жизнь Ольга ГолубовскаяКоронавирус

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