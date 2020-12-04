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Абсолютно не нужно: генетик раскритиковал тест на антитела к COVID-19 в Украине

Пятница 04 декабря 2020 10:26
Абсолютно не нужно: генетик раскритиковал тест на антитела к COVID-19 в Украине
Генетик раскритиковал популярный тест на COVID-19 в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украина тратит огромные деньги на тест на антитела методом ИФА для определения коронавируса. А это совсем не нужно. Об этом заявил доктор медицинских наук Виктор Досенко в эфире программы "Право на владу". По словам специалиста, это совсем не имеет смысла без консультаций с учеными.

"Тестирование, проводимое сейчас – наполовину это то, что должно делаться. А половина – это определение уровня антител методом ИФА, какое нелепое в этом случае и не говорит практически ни о чем. Это приблизительное представление. И на это государство тратит ежедневно огромные средства. Это абсолютно не нужно и, опять-таки, сделано без консультации с учеными. То есть все, что принимает Минздрав, к сожалению, это не научно. Никакого решения с основой", – отметил генетик.

Генетик раскритиковал тест на антитела

Напомним, что в Украине себестоимость теста на коронавирус зависимо от стоимости реагентики составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене в 990-2400 грн.

Как мы писали ранее, врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19.

Также мы рассказывали, что при симптомах ОРВИ теперь нужно делать ПЦР-тест.

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