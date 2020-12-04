Український лікар-інфекціоніст розповів про небезпеку масової вакцинації від COVID-19

Відомий український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський висловився проти масової вакцинації від коронавірусу. Він назвав причину, чому не можна всіх поголовно прищеплювати від COVID-19.

Дубровський пояснив, що вакцинація від коронавірусу може бути небезпечна для деяких категорій. Про це він розповів у ефірі каналу "Україна 24".

"Масова імунізація – це дуже небезпечно. Перед тим, як прищеплювати всіх під одну гребінку, потрібно розуміти, що є люди, яким це буде небезпечно. Це пацієнти з імуносупресією, це пацієнти, які мають прямі протипоказання. Чи зможе система вчасно виявити, обстежити та запобігти наслідкам для таких пацієнтів? Це перше", - пояснив лікар.

Він додав, що до того часу, коли з'явиться вакцина і вона стане доступною, велика частина людей вже перехворіє на COVID-19 і не буде потребувати вакцинації.

"Друге. Ми всі говоримо про цю вакцину, яка буде. Потрібно чітко розуміти, що вона у нас буде не завтра, не післязавтра навіть, напевно, не через кілька місяців. Потрібно забути цей міф, що вакцина нас врятує, розв'яже наші проблеми. До цього часу, і це позитивна інформація, одужують кожен день тисячі, ці люди вже не потребують вакцинації. Чи зможемо ми у кожного пацієнта перевірити антитіла перед тим, як робити щеплення? Навіщо тоді розглядати примусову вакцинацію, якщо до кінця зими більш ніж половину населення не буде сенсу вакцинувати", - вважає Дубровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генетик розкритикував тест на антитіла до COVID-19 в Україні.

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