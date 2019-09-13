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Украинский военный погиб на Донбассе: подробности и фото героя

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 15:11
Украинский военный погиб на Донбассе: подробности и фото героя
Военный ВСУ Валерий Шатурский погиб на Донбассе (фото: pixabay.com)

Война на востоке Украины не прекращается и каждый день есть новые жертвы

Вчера, 12 сентября, боевики открыли огонь по позициям украинских защитников, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщает Нацгвардия на своей странице в Facebook.

Боевики обстреляли военнослужащий батальон специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии. В результате чего младший сержант Валерий Шатурский получил смертельное ранение.

Украинский военный погиб на Донбассе: подробности и фото героя

Военный ВСУ Валерий Шатурский погиб на Донбассе (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Командование Операции объединенных сил, воинская часть 3035 НГУ и батальон специального назначения выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

"Верные всегда! Покойся с Богом. Валерий навсегда останется в нашем строю, памяти и сердцах", - говорится в сообщении.

Напомним, что на фронте погиб 21-летний морпех Александр Линчевский, который был стрелком-помощником гранатометчика. Защитник Украины выполнял боевые задачи под Волновахой в Донецкой области. Его жизнь оборвала пуля снайпера боевиков.

Ранее сообщалось о том, что Донбасс шокировал запустением и разрухами, которые остались после боевиков. Шахта "Бутовка" полностью разбита и разбомблена.

Мы также писали о том, что в "Азове" рассказали о погибшем на фронте 26-летнем герое. Эдуард Шахов погиб 4 сентября на Светлодарской дуге. Младший сержант занимал должность парамедика.

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