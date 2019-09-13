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Український військовий загинув на Донбасі: подробиці і фото героя

STYLERЖиття    13.09.2019 - 15:11
Український військовий загинув на Донбасі: подробиці і фото героя
Військовий ВСУ Валерій Шатурський загинув на Донбасі (фото: pixabay.com)

Війна на сході України не припиняється і кожен день є нові жертви

Вчора, 12 вересня, бойовики відкрили вогонь по позиціях українських захисників, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України в районі проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області. Про це повідомляє Нацгвардія на своїй сторінці в Facebook.

Бойовики обстріляли військовослужбовий батальйон спеціального призначення 15-го Слов'янського полку Національної гвардії. В результаті чого молодший сержант Валерій Шатурський отримав смертельне поранення.

Український військовий загинув на Донбасі: подробиці і фото героя

Військовий ВСУ Валерій Шатурський загинув на Донбасі (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Командування Операції об'єднаних сил, військова частина 3035 НГУ і батальйон спеціального призначення висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

"Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться в нашому строю, пам'яті і серцях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на фронті загинув 21-річний морпех Олександр Лінчевський, який був стрільцем-помічником гранатометника. Захисник України виконував бойові завдання під Волновахою в Донецькій області. Його життя обірвала куля снайпера бойовиків.

Раніше повідомлялося про те, що Донбас шокував запустінням і разрухами, які залишилися після бойовиків. Шахта "Бутівка" повністю розбита і розбомблена.

Ми також писали про те, що в "Азові" розповіли про загиблого на фронті 26-річного героя. Едуард Шахов загинув 4 вересня на Світлодарській дузі. Молодший сержант обіймав посаду парамедика.

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