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На фронте погиб 21-летний морпех: фото героя

STYLERВойна    12.09.2019 - 13:50
На фронте погиб 21-летний морпех: фото героя
На Донбассе погиб 21-летний морпех (Фото: коллаж РБК-Украина)

Воин погиб под Волновахой от пули вражеского снайпера

На Донбассе прошлой ночью в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военнослужащих. Как стало известно 12 сентября, один их воинов - стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский - получил смертельное пулевое ранение от выстрела снайпера оккупантов. Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Игорь Шевченко на совей странице в Facebook.

Воину был только 21 год. Александр - уроженец Шполянского района.

Линчевский выполнял боевые задачи под Волновахой в Донецкой области. Там его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

На фронте погиб 21-летний морпех: фото героя

Морпех Александр Линчевский (Фото с Facebook-страницы)

Как видно в записях в сети, парень после окончания школы №2 в селе Матусов учился в Черкасском государственном технологическом университете.

Линчевский служил в военной части А2777 в 1-м отдельном батальоне морской пехоты 36 ОБрМП имени Контр-адмирала Белинского ВМС ВСУ.

На фронте погиб 21-летний морпех: фото героя

Морпех Александр Линчевский (Фото с Facebook-страницы)

Гибель Александра Линчевского на фронте стала пятой боевой потерей ВСУ в сентябре.

Как сообщалось ранее, на Донбассе на фронте погибли в августе восемь украинских военных. Самому младшему из погибших героев было только 20 лет, а самому старшему - 38.

Также мы писали о том, что недавно российский наемник слил фото кадровых военных РФ на Донбассе.

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