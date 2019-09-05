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Боевики из артиллерии обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 13:17
Боевики из артиллерии обстреляли украинские позиции на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 5 раз обстреляли позиции ООС

С начала суток, 5 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не пострадал ни один украинских военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, около 04:55 под артиллерийский и минометный обстрел попали украинские военнослужащие вблизи населенного пункта Зайцево. Боевики 7 раз стреляли из артиллерийской системы калибром 122 мм и выпустили 5 мин 120-го калибра.

Также из артиллерии и минометов были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе Пивденного. Российские наемники обстреливали украинские позиции в течение 20 минут с 05:15.

Кроме того, оккупанты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи населенных пунктов Талаковка, Новогнатовка и Водяное.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие вражеских прицельных обстрелов с начала этих суток нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, в среду, 4 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб один украинский военный. Боевики в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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