Украинский супермен: Беринчик в ринге "выбил" из Симиона все желание отобрать титул (видео)

Денис Беринчик в бое против Виорела Симиона одержал убедительную победу и защитил свой пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, причем уже в четвертый раз.

Бой за титул продлился 7 раундов, и после звука удара гонга боксер из Румынии просто отказался выходить в ринг против 32-летнего украинца.

Видео: Денис Беринчик стал победителем в поединке с Виорелом Симионом

Так, поединок, который состоялся 8 октября под Киевом в селе Лесники в комплексе Equides Club, закончился в начале 8-го раунда решением судей о технической победе Беринчика.

Луганчанин подарил зрителям не только яркий бой, но и не менее зрелищное представление - на ринг боксер вышел в образе Супермена.

Денис Беринчик спустился на ринг в костюме Супермена (фото: facebook.com/K2Ukraine)

38-летний соперник украинца Симион по прозвищу "Бомбардировщик" мог оказаться в нокдауне уже на шестой минуте боя.

Так, Беринчик практически с самого начала решил взять инициативу и в первых двух раундах только наращивал темп. Уже с третьей трехминутки он стал активно "забивать" претендента на чемпионский пояс.

Симион оказывался в нокдауне в 6 и 7 раундах, а от нокаута в последнем его спас только гонг. После этого румынский боксер решил уже не продолжать поединок.

Видео: Бой Денис Беринчик - Виорел Симион состоялся 8 октября

Ранее мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.

Напомним, что перед этим Беринчик в третий раз защитил чемпионский пояс в феврале, одержав победу в бою против Эктора Эдгардо Сармиенто из Аргентины.