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Український супермен: Берінчик у ринзі "вибив" з Сіміона усе бажання відібрати титул (відео)

Автор: Володимир Костирін

Боксерський поєдинок Берінчика та Сіміона закінчився перемогою українця

Денис Берінчик у бою проти Віорела Сіміона здобув переконливу перемогу та захистив свій пояс Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, причому вже вчетверте.

Бій за титул тривав 7 раундів, і після звуку удару гонгу боксер з Румунії просто відмовився виходити в ринг проти 32-річного українця.

Так, поєдинок, який відбувся 8 жовтня під Києвом у селі Лісники в комплексі Equides Club, закінчився на початку 8-го раунду рішенням суддів про технічну перемогу Берінчика.

Відео: Денис Берінчик став переможцем в поєдинку з Віорелом Сіміоном

Луганчанин подарував глядачам не тільки яскравий бій, але і не менш видовищний перфоманс - боксер вийшов на ринг в образі Супермена.

Денис Берінчик спустився на ринг у костюмі Супермена (фото: facebook.com/K2Ukraine)

38-річний суперник українця Сіміон на прізвисько "Бомбардувальник" міг опинитися в нокдауні вже на шостій хвилині бою.

Так, Берінчик практично з самого початку вирішив взяти ініціативу і в перших двох раундах тільки нарощував темп. Вже з третьої трихвилинки він став активно "забивати" претендента на чемпіонський пояс.

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Сіміон опинявся в нокдауні в 6 та 7 раундах, а від нокауту в останньому його врятував лише гонг. Після цього румунський боксер вирішив не продовжувати поєдинок.

Відео: Бой Денис Берінчик - Віорел Сіміон відбувся 8 жовтня

Раніше ми писали про те, що експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу - і це не Усик і Ломаченко.

Нагадаємо, що перед цим Берінчик втретє захистив чемпіонський пояс в лютому, здобувши перемогу в бою проти Ектора Едгардо Сармієнто з Аргентини.

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