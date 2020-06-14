Эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу: не Усик и Ломаченко

Эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Эксперт считает, что кроме Василия Ломаченко и Александра Усика в Украине есть еще много талантливых боксеров

Авторитетный эксперт, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов назвал будущих чемпионов мира по боксу. Он считает, что молодые украинские боксеры в ближайшие годы смогут серьезно заявить о себе на профессиональном ринге. По его мнению, самыми талантливыми из них являются Дмитрий Митрофанов, Александр Хижняк и Денис Беринчик.

На текущий момент Украина представлена тремя действующим обладателями чемпионских поясов — Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артемом Далакяном. Эксперт отмечает, что на профессиональном ринге скоро появятся новые имена.

"В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится, — отметил Михаил Завьялов. — Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк. Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине", - отмечает эксперт.

Также Завьялов подчеркнул, что Украина – боксерская нация, поэтому чемпионы мира точно будут.

"Я смотрю много рейтинговых боев, и глаз радуется, когда видишь, сколько у нас талантливой молодежи. Да и вообще, я всегда говорил, что Украина — это боксерская нация, потому что и во времена Советского Союза, и после обретения независимости наши ребята всегда были на ведущих ролях в мире. Только надо давать им возможность проявить себя, заключать контракты с хорошими промоутерами и менеджерами, которые смогут продвигать боксера. Поверьте, чтобы стать чемпионом мира, надо преодолеть много грязи на пути к своей цели", - добавил он.

Напомним, что ранее был назван единственный боксер, который может победить Усика.

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Автор: Киселева Анна