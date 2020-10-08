ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинский супермен: Беринчик в ринге "выбил" из Симиона все желание отобрать титул (видео)

Четверг 08 октября 2020 23:59
Украинский супермен: Беринчик в ринге "выбил" из Симиона все желание отобрать титул (видео)
Денис Беринчик (Фото: Ольга Иващенко / facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Владимир Костырин

Боксерский поединок Беринчика и Симиона закончился победой украинца

Денис Беринчик в бое против Виорела Симиона одержал убедительную победу и защитил свой пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, причем уже в четвертый раз.

Бой за титул продлился 7 раундов, и после звука удара гонга боксер из Румынии просто отказался выходить в ринг против 32-летнего украинца.

Видео: Денис Беринчик стал победителем в поединке с Виорелом Симионом

Так, поединок, который состоялся 8 октября под Киевом в селе Лесники в комплексе Equides Club, закончился в начале 8-го раунда решением судей о технической победе Беринчика.

Луганчанин подарил зрителям не только яркий бой, но и не менее зрелищное представление - на ринг боксер вышел в образе Супермена.

Украинский супермен: Беринчик в ринге &quot;выбил&quot; из Симиона все желание отобрать титул (видео)

Денис Беринчик спустился на ринг в костюме Супермена (фото: facebook.com/K2Ukraine)

38-летний соперник украинца Симион по прозвищу "Бомбардировщик" мог оказаться в нокдауне уже на шестой минуте боя.

Так, Беринчик практически с самого начала решил взять инициативу и в первых двух раундах только наращивал темп. Уже с третьей трехминутки он стал активно "забивать" претендента на чемпионский пояс.

Симион оказывался в нокдауне в 6 и 7 раундах, а от нокаута в последнем его спас только гонг. После этого румынский боксер решил уже не продолжать поединок.

Видео: Бой Денис Беринчик - Виорел Симион состоялся 8 октября

Ранее мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.

Напомним, что перед этим Беринчик в третий раз защитил чемпионский пояс в феврале, одержав победу в бою против Эктора Эдгардо Сармиенто из Аргентины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости спорта спортДенис БеринчикБокс
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь