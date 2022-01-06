Украинский самолет "Руслан" доставил для SpaceX турецкий спутник для запуска в космос (фото)

Ценный и деликатный груз крылатый гигант доставил из Тулузы во Франции, а сам запуск осуществлялся из мыса Канаверал в США, где находится площадка для запуска космических кораблей.

Как отметили в госпредприятии "Антонов", в течение нескольких последних месяцев было выполнено три перевозки по поставке компонентов спутников.

Транспортировка осуществлялась в сотрудничестве с отделом Bollore Logistics Space в Тулузе.

""Руслан" является единственным самолетом, способным транспонировать уникальные контейнеры, поскольку они разработаны Airbus Defense and Space специально для перевозки самолетом типа АН-124-100", - говорится в сообщении.

Общий вес груза составил 60 тонн, а его габариты - длина 14,69 м, ширина 5,45 м и высота 4,36 м - были близки к размерам грузового отсека самолета.

Самолет "Руслан" доставил по заказу SpaceX турецкий спутник Turksat 5B для запуска в космос (фото: facebook.com/antonov.company)

"Для погрузки и разгрузки вместе с бортовым краном использовался внешний кран, а также другое специальное оборудование, разработанное и изготовленное специалистами ГП "Антонов"", - рассказал специалист коммерческого отдела компании Сергей Белозеров.

SpaceX запустил телекоммуникационный спутник Turksat 5B 18 декабря по заказу Турции. Аппарат, как сообщается, станет самым мощным для этой страны - он должен обеспечить широкий диапазон связи не только Турции, но и соседних государств в течение 35 лет.

Украинский самолет "Руслан" перевез спутник Turksat 5B для запуска на космическом корабле SpaceX (фото: facebook.com/antonov.company)