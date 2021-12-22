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Запуск украинского спутника "Сич" перенесли: названа новая дата

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Киев, Среда 22 декабря 2021 00:59
Запуск украинского спутника "Сич" перенесли: названа новая дата Фото: запуск украинского спутника Сич перенесли на 13 января (space.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Запуск украинского спутника "Сич-2-30" запланирован на 13 января 2022 года. Аппарат отправят на орбиту в рамках миссии Transporter 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая в Facebook.

Спутник полностью готов к запуску. Ранее он планировался 10 января.

"Вчера, 20 декабря, ГП КБ "Южное" и нидерландская компания Isilaunch подписали протокол завершения интеграции "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Вместе с тем компания SpaceX сообщила о переносе запуска миссии с 10 на 13 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту.

Он уже прошел испытания.

Добавим, запуск "Сич-2-30" должен был состояться в декабре 2021 года, но старт перенесли по решению компании Илона Маска.

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