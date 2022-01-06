Український літак "Руслан" доправив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос (фото)

Український літак-гігант "Руслан" (Ан-124-100) авіакомпанії "Антонов" перевіз новий турецький супутник Turksat 5b для запуску в космос на ракеті американської аерокосмічної компанії Ілона Маска SpaceX.
Про це 6 січня передали на Facebook-сторінці компанії "Антонов".
Цінний і делікатний вантаж крилатий гігант доправив з Тулузи у Франції, а сам запуск здійснювався з мису Канаверал у США, де знаходиться майданчик для запуску космічних кораблів.
Як зазначили в держпідприємстві "Антонов", протягом кількох останніх місяців було виконано три перевезення з постачання компонентів супутників.
Транспортування здійснювалося у співпраці з відділом Bollore Logistics Space в Тулузі.
""Руслан" є єдиним літаком, здатним транспонувати унікальні контейнери, оскільки вони розроблені Airbus Defense and Space спеціально для перевезення літаком типу АН-124-100", - йдеться в повідомленні.
Загальна вага вантажу склала 60 тонн, а його габарити - довжина 14,69 м, ширина 5,45 м і висота 4,36 м - були близькі до розмірів вантажного відсіку літака.
Літак "Руслан" доправив на замовлення SpaceX турецький супутник Turksat 5B для запуску в космос (фото: facebook.com/antonov.company)
"Для завантаження та розвантаження разом з бортовим краном використовувався зовнішній кран, а також інше спеціальне обладнання, розроблене та виготовлене спеціалістами ДП "Антонов"", - розповів фахівець комерційного відділу компанії Сергій Білозеров.
SpaceX запустив телекомунікаційний супутник Turksat 5B 18 грудня на замовлення Туреччини. Апарат, як повідомляється, стане найпотужнішим для цієї країни - він повинен забезпечити широкий діапазон зв'язку не тільки Туреччини, а й сусідніх держав протягом 35 років.
Український літак "Руслан" перевіз супутник Turksat 5B для запуску на космічному кораблі SpaceX (фото: facebook.com/antonov.company)
Раніше повідомлялося, що запуск українського супутника "Січ-2-30" був перенесений з грудня на нову дату - 13 січня. Апарат відправлять на орбіту в рамках місії Transporter 3.
Нагадаємо також, перед цим ми писали, що "Антонов" створив перший літак нового покоління для українського війська, і з'явилося фото та характеристика Ан-178-100Р №001.