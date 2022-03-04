Украинский портал Minfin подвергся хакерской атаке: идет фейковая рассылка
Украинский портал Minfin.ua подвергся хакерской атаке. На главных страницах сайтах появились фейковые плакаты, а от имени сайта идет фейковая рассылка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение портала.
Как сообщают сотрудники Minfin, сайт подвергся уже второй атаке за 3 дня. На страницах сайта появился фейковый плакат с призывами к ВСУ, а теперь началась рассылка с неправдивой информацией.
"На этот раз злоумышленники отправляют рассылки от имени сайта с провокационной информацией, в том числе, которая действует на руку врагу. Мы призываем вас не верить информации в рассылке. Это фейк!" – сказано в сообщении.
Кроме того, часть контента на сайте оказалась заблокирована.
"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу сайта. Будьте осторожны – не переходите по ссылкам и не загружайте файлы из подозрительных рассылок", - подчеркнули в Minfin.
Так выглядит фейк
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А также рассказывали о том, что Россия потеряла доступ к сервису по борьбе с DDoS-атаками.
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