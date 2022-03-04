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Украинский портал Minfin подвергся хакерской атаке: идет фейковая рассылка

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Пятница 04 марта 2022 19:01
Украинский портал Minfin подвергся хакерской атаке: идет фейковая рассылка Сайт Minfin подвергся хакерской атаке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский портал Minfin.ua подвергся хакерской атаке. На главных страницах сайтах появились фейковые плакаты, а от имени сайта идет фейковая рассылка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение портала.

Как сообщают сотрудники Minfin, сайт подвергся уже второй атаке за 3 дня. На страницах сайта появился фейковый плакат с призывами к ВСУ, а теперь началась рассылка с неправдивой информацией.

"На этот раз злоумышленники отправляют рассылки от имени сайта с провокационной информацией, в том числе, которая действует на руку врагу. Мы призываем вас не верить информации в рассылке. Это фейк!" – сказано в сообщении.

Кроме того, часть контента на сайте оказалась заблокирована.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу сайта. Будьте осторожны – не переходите по ссылкам и не загружайте файлы из подозрительных рассылок", - подчеркнули в Minfin.

Украинский портал Minfin подвергся хакерской атаке: идет фейковая рассылка

Так выглядит фейк

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

А также рассказывали о том, что Россия потеряла доступ к сервису по борьбе с DDoS-атаками.

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