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Український портал Minfin піддався хакерській атаці: йде фейкова розсилка

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П'ятниця 04 березня 2022 19:01
Український портал Minfin піддався хакерській атаці: йде фейкова розсилка Сайт Minfin піддався хакерській атаці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український портал Minfin.ua зазнав хакерської атаки. На головних сторінках сайтах з'явилися фейкові плакати, а від імені сайту йде фейкова розсилка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні портал.

Як повідомляють співробітники Minfin, сайт піддався вже другій атаці за 3 дні. На сторінках сайту з'явився фейковий плакат із закликами до ЗСУ, а тепер почалася розсилка з неправдивою інформацією.

"Цього разу зловмисники відправляють розсилки від імені сайту з провокаційною інформацією, в тому числі яка діє на руку ворогові. Ми закликаємо вас не вірити інформації в розсилці. Це фейк!"- сказано в повідомленні.

Крім того, частина контенту на сайті виявилася заблокована.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити нормальну роботу сайту. Будьте обережні - не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли з підозрілих розсилок", - підкреслили в Minfin.

Український портал Minfin піддався хакерській атаці: йде фейкова розсилка

Так виглядає фейк

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

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