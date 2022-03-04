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Россия потеряла доступ к сервису по борьбе с DDoS-атаками, - Минцифра

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Пятница 04 марта 2022 13:00
Россия потеряла доступ к сервису по борьбе с DDoS-атаками, - Минцифра Программное обеспечение Arbor (Фото: thirdrailstudio.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Netscout прекратила работу своих онлайн-сервисов на территории России. Среди прочих – програмное обеспечение для борьбы с DDoS-атаками Arbor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Компания Netscout отреагировал на обращение Министерства цифровой трансформации Украины и уходит с рынка России. Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, среди которых сервисы Arbor – решение для защиты от DDoS-атак. С помощью данного программного обеспечения многие российские информационные ресурсы в последние дни боролись с DDoS-атаками. Теперь они лишены доступа к эффективному программному средству.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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