Украинский нардеп признался в любви Лукашенко в прямом эфире (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который на днях ездил на поклон к самопровозглашенному президенту Беларуси, признался, что искренне любит Александра Лукашенко.

Об этом политик заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"Слуга" подчеркнул, что считает его честным победителем президентских выборов в Беларуси.

"Потом случились все эти события. Я поздравил Лукашенко с победой. Потому что я считаю, и знаю, что большинство белорусов за него проголосовало, как бы там оппозиция ни говорила этого", - объяснил депутат.

Шевченко рассказал, что его возмутила ситуация, когда нардеп и коллега по политической силе Александр Дануца принес в Верховную Раду бело-красно-белый флаг Беларуси, который используют противники режима Лукашенко, протестующие и оппозиционеры.

"Меня задела эта ситуация. Я действительно искренне люблю Лукашенко как человека, как политика. Он харизматик. Он народный президент для меня. И я попросил помощника срочно найти где-то и купить государственный флаг Беларуси. И в противовес этому его занес в зал. Это заметил Александр Григорьевич (Лукашенко). Потом у нас начались взаимоотношения, и он просто к себе пригласил на встречу", - разъяснил "Слуга", почему он ездил в Беларусь.

Также нардеп отметил, что визит никак "не совпадал с обвинениями в покушении на него", так как встреча планировалась заблаговременно.

Видео: нардеп от "СН" Евгений Шевченко рассказал, что любит Александра Лукашенко

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на визит Евгения Шевченко к Лукашенко и заявил, что СН будет требовать объяснений от члена фракции, а поездку нардепа назвал его личной инициативой.

Также мы писали о том, что перед этим депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко похвалил Александра Лукашенко, и пригрозил наказанием "врагам народа".

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв рассказал о направлениях, на которых РФ концентрирует свои войска, о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ и о том, как и рассматриваются сценарии возможного конфликта.

Кроме того, Наев рассказал о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ.

Также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о возможности увеличения количества военных США.



Кроме того, Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



А еще в прошлом выпуске Виталий Кличко ответил Денису Шмыгалю, кто может ого освободить.



Ну и, конечно, бывший председатель Верховной Рады белорус и Станислав Шушкевич, прокомментировал провокации РФ на украинской границе.