Український нардеп зізнався в любові до Лукашенка в прямому ефірі (відео)

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко, який днями їздив на уклін до самопроголошеного президента Білорусі, зізнався, що щиро любить Олександра Лукашенка.

Про це політик заявив в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера" .

"Слуга" наголосив, що вважає його чесним переможцем президентських виборів у Білорусі.

"Потім сталися всі ці події. Я привітав Лукашенка з перемогою. Тому що я вважаю, і знаю, що більшість білорусів за нього проголосувала, як би там опозиція не говорила цього", - пояснив депутат.

Шевченко розповів, що його обурила ситуація, коли нардеп і колега по політичній силі Олександр Дануца приніс до Верховної Ради біло-червоно-білий прапор Білорусі, який використовують противники режиму Лукашенка, протестувальники та опозиціонери.

"Мене зачепила ця ситуація. Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину, як політика. Він харизматик. Він народний президент для мене. І я попросив помічника терміново знайти десь і купити державний прапор Білорусі. І на противагу цьому його заніс до зали. Це помітив Олександр Григорович (Лукашенко). Потім у нас почалися взаємини, і він просто до себе запросив на зустріч", - роз'яснив "Слуга", чому він їздив до Білорусі.

Також нардеп зауважив, що візит ніяк "не збігався зі звинуваченнями в замаху на нього", оскільки зустріч планувалася завчасно.

Відео: нардеп від "СН" Євген Шевченко розповів, що любить Олександра Лукашенка

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко відреагував на візит Євгена Шевченка до Лукашенка і заявив, що СН вимагатиме пояснень від члена фракції, а поїздку нардепа назвав його особистою ініціативою.

Також ми писали про те, що перед цим депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко похвалив Олександра Лукашенка, і пригрозив покаранням"ворогам народу".

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про напрямки, на яких РФ концентрує свої війська, про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ та про те, які розглядаються сценарії можливого конфлікту.



Крім того, Наєв розповів про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ.



Також тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про можливість збільшення кількості військових США.



Окрім того, Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



А ще у минулому випуску Віталій Кличко відповів Денису Шмигалю, хто може його звільнити.



Ну і, звісно, колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, прокоментував військові провокації РФ на українському кордоні.