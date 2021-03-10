Украинский нардеп поддержал Лукашенко и пригрозил наказанием "врагам народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко похвалил Александра Лукашенко, грубо высказавшись при этом в адрес критиков непризнанного президента Беларуси.

Также Шевченко пообещал вместе с ним показать, как "миром править во благо простого народа".

Объектом резких и нецензурных высказываний нардепа стал Telegram-канал Nexta, который фактически является рупором оппозиции Беларуси, и ведет хронику протестных акций после президентских выборов в этой стране.

"Nexta - вы просто трусливые пи**расы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные му**ки и выродки. Лукашенко от народа, и для народа. И мы вместе, вам еще покажем, как миром править во благо простого народа", - написал Шевченко.

Также депутат обратился к украинцам и рассказал об "иностранных агентах" и "врагах народа".

"Подождите еще немного. Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти, так и в СМИ. Будет им еще народный суд. Все враги народа будут осуждены и наказаны", - говорится в публикации.

Свой эмоциональный пост Шевченко закончил фразой "С нами Бог, с нами народ - великой Украины!"

Скрин поста нардепа Евгения Шевченко (t.me/evgeniishevchenko)

Отметим, что в "Слуге народа" уже поднимался вопрос об исключении нардепа Евгения Шевченко из фракции. Сначала о таких санкциях в партии заговорили после участия политика в эфире российского телевидения, где он повторял риторику Кремля относительно ситуации на Донбассе.

Также нардеп нередко на просторах интернета рассказывал об "адептах Госдепа США и Сороса" в Украине и прочее.

Позже Шевченко "отметился" поездкой в Беларусь, где в Минске фотографировался с представителем режима Лукашенко. В конце 2020-го глава фракции "СН" Давид Арахамия на пресс-конференции заявил, что Шевченко регулярно просит исключить его из фракции.