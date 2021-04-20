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"Мы его туда не отправляли": СН потребует у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 12:51
"Мы его туда не отправляли": СН потребует у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко Фото: нардеп от фракции СН Евгений Шевченко (facebook.com e shevchenko76)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал визит парламентария от СН Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко. СН будет требовать объяснений от члена фракции.

Об этом Корниенко заявил в комментарии РБК-Украина.

"Мы Евгения туда не отправляли. Это его личная инициатива. И насколько я понимаю, Офис (президента, - ред.) тоже не отправлял, МИД не отправлял. Есть постановление ВР, где мы достаточно четко высказались в отношении белорусских вопросов, это собственно его инициатива, его определенная позиция индивидуальная", - отметил нардеп.

Замглавы фракции подчеркнул, что "Слуга народа" будет требовать от Шевченко объяснений по возвращении.

"Когда он вернется, у нас будет на следующей неделе работа уже в парламенте, то я думаю, возможно, в рамках каких-то встреч или в онлайн-формате наша фракция может у него требовать определенные объяснения его таких действий", - сказал депутат.

Отметим, Telegram-канал "Пул Первого" сообщает, что Шевченко сегодня провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи.

Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

Напомним, в начале марта Лукашенко заявил, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. Якобы их главная цель - президент.

По его словам, "Украина уже рухнула", а Беларусь еще держится.

Как писало РБК-Украина, главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью. Однако, Россия продолжает наращивать силы в Беларуси.

Подчеркнем, 15 сентября Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. ВРУ считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.

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