Украинский нардеп прибыл на поклон к Лукашенко: "большая честь"

Евгений Шевченко, Народный депутат от партии "Слуга народа", который выказывает поддержку Александру Лукашенко , прибыл на поклон к самопровозглашенному президенту Беларуси.

Украинский нардеп встретился с Лукашенко в его дворце во вторник, 20 апреля.

"Для меня очен большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал, правда, искренне", - сказал Шевченко во время встречи с "бацькой".

Лукашенко отметил, мол, рад, что в Украине еще есть адекватные люди.

"Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - заявил Лукашенко во время встречи.

Нардеп Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко

Отметим, что после последних событий в Беларуси, связанных с жестокими репрессиями, запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, фальсификации выборов Украина, как и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.