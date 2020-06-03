Украинский клуб из села впервые подписал африканского футболиста

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка объявил о том, что в его рядах впервые в истории будет играть африканский спортсмен. Речь идет о 19-летнем футболисте Мамаду Данфа, который ранее защищал цвета сенегальского "Касса Спортс", в котором начал заниматься футболом.

После того, как спортсмен начал играть в основном составе команды "Касса Спортс" его стали привлекать в молодежную сборную Сенегала, в составе которой в 2019 году он стал финалистом молодежного чемпионата Африки. Об этом сообщает официальный сайт клуба "Колос".

Данный результат позволил команде пройти квалификацию на участие в молодежном чемпионате мира 2019 в Польше, куда поехал также и Мамаду. Тогда его команда дошла до четвертьфинала.

Мамаду Данфа (фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

В августе 2019 года Мамаду впервые сыграл в составе национальной сборной Сенегала. Это был матч отбора на чемпионат африканских наций против Либерии. Тогда его команда выиграла со счетом 3:0, но в финальную часть сенегальцы так и не прошли.

Рост Мамаду составляет 194 см, его амплуа - атакующий полузащитник/нападающий. В "Колосе" Мамаду Данфи будет выступать под номером 94.

Стоит отметить, что за украинский "Колос" футболист уже успел сыграть против донецкого "Олимпика". Правда это был товарищеский матч, который состоялся в поселке Малая Солтановка после ослабления карантина. Мамаду вышел на замену во второй половине игры.

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