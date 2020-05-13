Скандальный экс-президент ФФУ станет отцом в 70 лет: видео и фото счастливой пары

Анатолий Коньков с женой Марией ждут ребенка (коллаж РБК-Украина)

33-летняя жена Анатолия Конькова рассказала в сети о своей беременности

Экс-президент Федерации футбола Украины 70-летний Анатолий Коньков станет отцом. 33-летняя жена бывшего игрока донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мария призналась в сети, что беременна.

Коньков в период пребывания на посту президента ФФУ (сентябрь 2012 года - январь 2015 года) подвергался обвинениям в коррупции со стороны своего коллектива. Летом 2018-го он вызвал шквал критики после своего заявления о том, что болеет за сборную России в Чемпионате мира. Сейчас бывший футболист порадовал сеть своим семейным счастьем.

Пара вместе уже 7 лет, но свадьбу уроженец Красного Луча под Луганском и уроженка Узбекистана сыграли в 2017-м.

Мария опубликовала в своем Instagram видео с тренировки и продемонстрировала округлившийся животик.

"Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс", - подписала она кадры.

Подписчики осыпали супругов комплиментами и поздравили с грядущим пополнением семьи.

Видео: Жена Анатолия Конькова Мария призналась, что ждет ребенка

Анатолий и Мария Коньковы часто публикуют в сети совместные фото. Недавно они отметили семилетие своих отношений, выложив трогательное фото на лавочке возле озера в одном из дачных отелей под Киевом.

Анатолий Коньков с женой Марией (Фото: instagram.com/marrietka)

Коньков с 1968 по 1974 годы играл за "Шахтер" (Донецк), а с 1975 по 1981 годы за "Динамо" (Киев). С 2008 года - спортивный директор "Сталь" Алчевск. В европейских кубковых турнирах сыграл 39 матчей, забил 1 гол. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в составе "динамовцев". Был тренером сборной Украины в 1995 году. Награжден орденом "За заслуги" III (2004) и II (2015) степеней.

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