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В семье Руслана Ротаня случилось горе

STYLERНовости спорта    31.05.2020 - 08:02
В семье Руслана Ротаня случилось горе
Свечи (фото: flickr.com)

У главного тренера украинской молодежки по футболу Руслана Ротаня умер отец

Отец главного тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня Петр Николаевич Ротань умер 30 мая.

Бывший футболист полтавской "Ворсклы" не дожил до своего 64-летия 17 дней. О кончине спортсмена и тренера сообщается на Facebook-странице УАФ.

"Выражаем искренние соболезнования Руслану Петровичу, родным и друзьям покойного... Вечная память", - написали в Украинской ассоциации футбола.

Петр Ротань начинал карьеру футболиста в кременчугских "Металлурге" и "Нефтянике". С 1980 по 1989 годы играл в полтавском "Колосе" (позже клуб сменил название на "Ворскла"). Во второй лиге чемпионата СССР провел 184 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами. В 1990-1991 годах был игроком любительского клуба "Заря" (Карловка).

После окончания карьеры игрока в возрасте 33 лет Петр Ротань работал детским тренером по футболу 12 лет. В сезоне 1994/1995 вернулся на поле в составе полтавской "Велта", игравшей в чемпионате области.

Был чемпионом СССР среди любителей (1986 г.), серебряным призером 6-й зоны второй лиги чемпионата СССР (1988 г.) и бронзовым призером чемпионата СССР среди любителей (1985 г.).

Трое сыновей Петра Ротаня - Руслан, Петр и Алексей - также стали футболистами.

В семье Руслана Ротаня случилось горе

Петр Ротань вместе с сыном Русланом Ротанем (фото из открытых источников)

Старший сын Руслан Ротань - полузащитник "Днепра", киевского "Динамо" и сборной Украины, тренер донецкого "Олимпика" и молодежной сборной Украины.

Средний и младший сыновья Петр Петрович и Алексей Петрович Ротани - также полузащитники.

Сейчас "Ворскла", за которую Петр Ротань выступал 9 лет, занимает 4-ю строчку нижней шестерки Favbet Лиги, отмечает Sportarena.

Следующий матч клуб проведет 31 мая против Львова.

Ранее мы писали о том, что в мае умер легендарный советский хоккеист Юрий Гомоляко, который играл вместе с Валерием Харламовым и Александром Гусевым.

Также сообщалось, что в возрасте 73 лет умер выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн, чей вклад в культуру огромен.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины спортпреступленияфутболист
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