Украинский клуб отказался играть в Суперлиге, хотя его туда даже не звали: "это афера"

"Официально! Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига - это афера, а не схема. Поэтому в ней участвовать категорически отказываемся!" - говорится в сообщении.

Эмблема новосозданной Суперлиги (instagram.com/fckarpaty)

Конечно, данное заявление носит лишь юмористический характер, ведь украинские клубы даже не планировали звать в Суперлигу.

На сегодня там присутствуют лишь шесть клубов английской Премьер-лиги ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм"), а также итальянские "Интер", "Милан", "Ювентус" и испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В ближайшее время к ним должны присоединиться еще три топ-клуба Европы. И это точно не будут львовские "Карпаты".

Хотя своих подписчиков и поклонников представители клуба изрядно повеселили.