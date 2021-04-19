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Украинский клуб отказался играть в Суперлиге, хотя его туда даже не звали: "это афера"

Автор: Дмитрий Войналович

Созданная ведущими футбольными клубами Суперлига Европы, в которой примут участие топ-команды Старого света из сильнейших чемпионатов, не имеет шансов увидеть в своих рядах украинские "Карпаты". Даже в перспективе.

Заявление про новый турнир появилась в Instagram-аккаунте "Карпат", которые выступают во Второй лиге чемпионата Украины.

"Официально! Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига - это афера, а не схема. Поэтому в ней участвовать категорически отказываемся!" - говорится в сообщении.

Эмблема новосозданной Суперлиги (instagram.com/fckarpaty)

Конечно, данное заявление носит лишь юмористический характер, ведь украинские клубы даже не планировали звать в Суперлигу.

На сегодня там присутствуют лишь шесть клубов английской Премьер-лиги ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм"), а также итальянские "Интер", "Милан", "Ювентус" и испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В ближайшее время к ним должны присоединиться еще три топ-клуба Европы. И это точно не будут львовские "Карпаты".

Хотя своих подписчиков и поклонников представители клуба изрядно повеселили.

  • А ФК "Галич" буде брати участь?
  • Та вам до Прем'єр-ліги би вернутись, яка тут Суперліга
  • Все. Хана Суперлізі!
  • "Карпати" стали б там чемпіонам. По підсумку змагань посіли б останнє місце, але потім би об'єдналися із "Реалом", передали б їм свою славетну емблему та кольори й стали б переможцями Суперліги. Напрацьована схема
  • Розчарували...
  • Без "Карпат" її ніхто дивитися не буде

Напомним, что футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и на Чемпионате мира.

Также сообщалось, что УЕФА из-за Суперлиги реформирует Лигу чемпионов.

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