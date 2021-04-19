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Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и ЧМ, - УЕФА

Новина українською → Ньон, Понедельник 19 апреля 2021 16:30
Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и ЧМ, - УЕФА Фото: президент УЕФА Александр Чеферин (UEFA com)
Автор: РБК-Украина

Футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы. И привлекаться к матчам национальных сборных под эгидой ФИФА и УЕФА.

Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин, передает Marca.

"Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соревноваться со всеми. Я не могу не показать, что отвергаю (Суперлигу, - ред.). Мы все против этого шага", - отметил Чеферин.

Он также выступил с предупреждением к футболистам.

"Все футболисты, которые будут играть в этом турнире, не смогут выступить за свою национальную сборную. Все конфедерации согласны с этим", - подчеркнул Чеферин.

Он добавил, что УЕФА направляет 90% заработанных денег на развитие футбола.

Напомним, 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL).

Учредителями стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Также должны добрать еще три клуба.

Из-за нового турнира УЕФА уже объявил о реформировании Лиги чемпионов, чтобы сделать ее еще более привлекательнее для клубов с финансовой точки зрения.

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