Український клуб відмовився грати у Суперлізі, хоча його туди навіть не кликали: "це афера"

Створена провідними футбольними клубами Суперліга Європи, у якій братимуть участь топ-команди Старого світу з найсильніших чемпіонатів, не має шансів побачити у своїх рядах українські "Карпати". Навіть у перспективі.
Заява про новий турнір з'явилася в Instagram-акаунті "Карпат", які виступають у Другій лізі чемпіонату України
"Офіційно! Глибоко переконані, що новостворена Суперліга - це афера, а не схема. Тому брати в ній участь категорично відмовляємось!" - йдеться у повідомленні.
Емблема новоствореної Суперліги (instagram.com/fckarpaty)
Звісно, дана заява носить лише гумористичний характер, адже українські клуби навіть не планували кликати у Суперлігу.
На сьогодні там присутні лише шість клубів англійської Прем'єр-ліги ("Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем"), а також італійські "Інтер", "Мілан", "Ювентус" та іспанські "Барселона", "Реал" й "Атлетико". Найближчим часом до них повинні приєднатися ще три топ-клуби Європи. І це точно не будуть львівські "Карпати".
Хоча своїх підписників й шанувальників представники клубу добряче повеселили.
Нагадаємо, що футболісти клубів Суперліги не зможуть грати на Євро і на Чемпіонаті світу.
Також повідомлялося, що УЄФА через Суперлігу реформує Лігу чемпіонів.