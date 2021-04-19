ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЕФА из-за Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, - DW

Новина українською → Ньон, Понедельник 19 апреля 2021 15:17
УЕФА из-за Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, - DW Фото: УЕФА реформирует Лигу чемпионов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за появления Европейской Суперлиги реформирует Лигу чемпионов. Новый формат стартует уже с 2024 года.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что сегодня утром на заседании исполкома УЕФА подтвердили, что с 2024 года Лига чемпионов будет иметь новый формат. В частности, больше не будет группового этапа, команды будут соревноваться в лиге по швейцарской модели. Также число участников увеличится с 32 до 36.

В раунд плей-офф выйдут 8 лучших команд лиги, а остальные участники следующего этапа будут определятся в новом стыковом раунде. В обновленной Лиге чемпионов всем участникам будут гарантированы минимум 10 игр, что значительно увеличит доходы команд.

В турнире не будут участвовать 12 грандов, которые объявили о создании Европейской Суперлиги.

Напомним, сегодня 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL). Учредителями стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". При этом УЕФА пригрозило исключить эти клубы из своих турниров.

Руководство Европейской Суперлиги уже подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в новой лиге под угрозой исключения из всех других - национальных и международных турниров.

Подробнее читайте в материале "Футбольные гранды создают Суперлигу Европы: что известно о формате турнира".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт УЕФА Лига Чемпинов Футбол
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины