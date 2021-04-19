УЕФА из-за Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, - DW
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за появления Европейской Суперлиги реформирует Лигу чемпионов. Новый формат стартует уже с 2024 года.
Об этом пишет DW.
Сообщается, что сегодня утром на заседании исполкома УЕФА подтвердили, что с 2024 года Лига чемпионов будет иметь новый формат. В частности, больше не будет группового этапа, команды будут соревноваться в лиге по швейцарской модели. Также число участников увеличится с 32 до 36.
В раунд плей-офф выйдут 8 лучших команд лиги, а остальные участники следующего этапа будут определятся в новом стыковом раунде. В обновленной Лиге чемпионов всем участникам будут гарантированы минимум 10 игр, что значительно увеличит доходы команд.
В турнире не будут участвовать 12 грандов, которые объявили о создании Европейской Суперлиги.
Напомним, сегодня 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL). Учредителями стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". При этом УЕФА пригрозило исключить эти клубы из своих турниров.
Руководство Европейской Суперлиги уже подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в новой лиге под угрозой исключения из всех других - национальных и международных турниров.
Подробнее читайте в материале "Футбольные гранды создают Суперлигу Европы: что известно о формате турнира".