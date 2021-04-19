Футбольные гранды создают Суперлигу Европы: что известно о формате турнира

В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы . Старт турнира планируется со следующего сезона.

В состав клубов-основателей нового турнира вошли шесть клубов английской Премьер-лиги - "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед" и "Тоттэнхэм", а также и по три клуба из Италии и Испании - "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В ближайшее время к ним должны присоединиться еще три топ-клуба Европы.

Формат турнира

20 клубов-участников: 15 клубов-основателей и механизм квалификации, который позволит ежегодно квалифицироваться еще пяти командам на основе достижений в предыдущем сезоне;

матчи будут проходит в середине недели, на выходных клубы будут играть в национальных чемпионатах;

начало турнира запланировано на август;

клубы будут разделены на две группы по 10 команд, которые проведут между собой по два матча - дома и на выезде. Тройка лучших клубов автоматически выходит в четвертьфинал. Занявшие четвертое и пятое места команды разыграют оставшиеся два четвертьфинальных места;

в раунде плеф-офф команды сыграют по два матча на каждой стадии до финала;

финал пройдет в мае в формате одного матча на нейтральном поле.

Зачем создают турнир

Учредители Суперлиги полагают, что новый ежегодный турнир позволит обеспечить значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу.

"Эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем выплаты, производимые текущим европейским соревнованием, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID", - говорится в заявлении руководства турнира.

Также в ближайшее время планируется создание женской Суперлиги.