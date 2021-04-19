Украинский клуб отказался играть в Суперлиге, хотя его туда даже не звали: "это афера"
Созданная ведущими футбольными клубами Суперлига Европы, в которой примут участие топ-команды Старого света из сильнейших чемпионатов, не имеет шансов увидеть в своих рядах украинские "Карпаты". Даже в перспективе.
Заявление про новый турнир появилась в Instagram-аккаунте "Карпат", которые выступают во Второй лиге чемпионата Украины.
"Официально! Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига - это афера, а не схема. Поэтому в ней участвовать категорически отказываемся!" - говорится в сообщении.
Эмблема новосозданной Суперлиги (instagram.com/fckarpaty)
Конечно, данное заявление носит лишь юмористический характер, ведь украинские клубы даже не планировали звать в Суперлигу.
На сегодня там присутствуют лишь шесть клубов английской Премьер-лиги ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм"), а также итальянские "Интер", "Милан", "Ювентус" и испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В ближайшее время к ним должны присоединиться еще три топ-клуба Европы. И это точно не будут львовские "Карпаты".
Хотя своих подписчиков и поклонников представители клуба изрядно повеселили.
- А ФК "Галич" буде брати участь?
- Та вам до Прем'єр-ліги би вернутись, яка тут Суперліга
- Все. Хана Суперлізі!
- "Карпати" стали б там чемпіонам. По підсумку змагань посіли б останнє місце, але потім би об'єдналися із "Реалом", передали б їм свою славетну емблему та кольори й стали б переможцями Суперліги. Напрацьована схема
- Розчарували...
- Без "Карпат" її ніхто дивитися не буде
Напомним, что футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и на Чемпионате мира.
Также сообщалось, что УЕФА из-за Суперлиги реформирует Лигу чемпионов.