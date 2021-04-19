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Український клуб відмовився грати у Суперлізі, хоча його туди навіть не кликали: "це афера"

Новость на русском → Львів, Понеділок 19 квітня 2021 18:21
Український клуб відмовився грати у Суперлізі, хоча його туди навіть не кликали: "це афера" Фото: Суперліга залишилася без українського клубу (facebook.com/fckarpaty)
Автор: Дмитрий Войналович

Створена провідними футбольними клубами Суперліга Європи, у якій братимуть участь топ-команди Старого світу з найсильніших чемпіонатів, не має шансів побачити у своїх рядах українські "Карпати". Навіть у перспективі.

Заява про новий турнір з'явилася в Instagram-акаунті "Карпат", які виступають у Другій лізі чемпіонату України

"Офіційно! Глибоко переконані, що новостворена Суперліга - це афера, а не схема. Тому брати в ній участь категорично відмовляємось!" - йдеться у повідомленні.

Український клуб відмовився грати у Суперлізі, хоча його туди навіть не кликали: &quot;це афера&quot;

Емблема новоствореної Суперліги (instagram.com/fckarpaty)

Звісно, дана заява носить лише гумористичний характер, адже українські клуби навіть не планували кликати у Суперлігу.

На сьогодні там присутні лише шість клубів англійської Прем'єр-ліги ("Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем"), а також італійські "Інтер", "Мілан", "Ювентус" та іспанські "Барселона", "Реал" й "Атлетико". Найближчим часом до них повинні приєднатися ще три топ-клуби Європи. І це точно не будуть львівські "Карпати".

Хоча своїх підписників й шанувальників представники клубу добряче повеселили.

  • А ФК "Галич" буде брати участь?
  • Та вам до Прем'єр-ліги би вернутись, яка тут Суперліга
  • Все. Хана Суперлізі!
  • "Карпати" стали б там чемпіонам. По підсумку змагань посіли б останнє місце, але потім би об'єдналися із "Реалом", передали б їм свою славетну емблему та кольори й стали б переможцями Суперліги. Напрацьована схема
  • Розчарували...
  • Без "Карпат" її ніхто дивитися не буде

Нагадаємо, що футболісти клубів Суперліги не зможуть грати на Євро і на Чемпіонаті світу.

Також повідомлялося, що УЄФА через Суперлігу реформує Лігу чемпіонів.

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