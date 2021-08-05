UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинским водителям рассказали, как обменять права за полчаса: простая инструкция

Автор: Владимир Костырин

В Украине можно обменять водительские удостоверения на новые, потратив на всю процедуру только полчаса. В министерстве внутренних дел объяснили алгоритм действий.

Инструкция 5 июля опубликована на Telegram-канале МВД Украины.

Какая процедура обмена прав

Для того чтобы воспользоваться услугой "обмен водительского удостоверения", достаточно совершить такие простые действия:

  • возьмите талон электронной очереди на сайте или в терминале в самом помещении;
  • предъявите администратору паспорт, идентификационный код, медицинскую справку, а также старое водительское удостоверение;
  • оплату можно провести в отделении банка тут же;
  • сделать фотографию требуемого формата.

Отмечается, что на все про все может уйти около 30 минут, если не будут возникать дополнительные нюансы.

Кроме того, есть опция заказа обмена водительского удостоверения онлайн.

В Главном сервисном центре МВД показали видео с объяснениями, что для этого нужно сделать, и с подробной инструкцией. Посмотреть ее можно ниже:

Видео: как обменять водительские удостоверения онлайн

Напомним, что в Украине упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки.

Также мы писали о том, что недавно украинским водителям рассказали о нововведениях, касающихся дорог, и что теперь изменится.

Добавим, перед этим водителям рассказали, что нужно делать, если права не отображаются в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВодительские права