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В Украине упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки

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Киев, Среда 09 июня 2021 11:45
В Украине упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки Фото: переселенцы без прописки могут получить водительские права (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сервисные центры Министерства внутренних дел упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки. Соответствующее постановление Кабинета министров накануне вступило в силу.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Сообщается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют авто и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам.

Принятые изменения предусматривают возможность переселенцам без зарегистрированного основного места жительства получать в сервисных центрах МВД следующие услуги:

  • сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;
  • обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;
  • регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

В таком случае к пакету документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дія".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Кроме того, переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты".

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