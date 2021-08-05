Українським водіям розповіли, як обміняти права за пів години: проста інструкція

В Україні можна обміняти водійські посвідчення на нові, витративши на всю процедуру тільки пів години. У міністерстві внутрішніх справ пояснили алгоритм дій.
Інструкція 5 липня опублікована на Telegram-каналі МВС України.
Для того, щоби скористатися послугою "обмін водійського посвідчення", достатньо зробити такі прості дії:
Зазначається, що на все про все може піти близько 30 хвилин, якщо не будуть виникати додаткові нюанси.
Крім того, є опція замовлення обміну водійського посвідчення онлайн.
У Головному сервісному центрі МВС показали відео з поясненнями, що для цього потрібно зробити, і з докладною інструкцією. Подивитися її можна нижче:
Відео: як обміняти водійські посвідчення онлайн
Нагадаємо, що в Україні спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки.
Також ми писали про те, що нещодавно українським водіям розповіли про нововведення, що стосуються доріг, і що тепер зміниться.
Додамо, перед цим водіям розповіли, що потрібно робити, якщо права не відображаються в "Дії".