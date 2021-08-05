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Українським водіям розповіли, як обміняти права за пів години: проста інструкція

Автор: Володимир Костирін

В Україні можна обміняти водійські посвідчення на нові, витративши на всю процедуру тільки пів години. У міністерстві внутрішніх справ пояснили алгоритм дій.

Інструкція 5 липня опублікована на Telegram-каналі МВС України.

Яка процедура обміну прав

Для того, щоби скористатися послугою "обмін водійського посвідчення", достатньо зробити такі прості дії:

  • візьміть талон електронної черги на сайті або в терміналі в самому приміщенні;
  • пред'явіть адміністратору паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку, а також старе водійське посвідчення;
  • оплату можна провести у відділенні банку тут же;
  • зробити фотографію необхідного формату.

Зазначається, що на все про все може піти близько 30 хвилин, якщо не будуть виникати додаткові нюанси.

Крім того, є опція замовлення обміну водійського посвідчення онлайн.

У Головному сервісному центрі МВС показали відео з поясненнями, що для цього потрібно зробити, і з докладною інструкцією. Подивитися її можна нижче:

Відео: як обміняти водійські посвідчення онлайн

Нагадаємо, що в Україні спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки.

Також ми писали про те, що нещодавно українським водіям розповіли про нововведення, що стосуються доріг, і що тепер зміниться.

Додамо, перед цим водіям розповіли, що потрібно робити, якщо права не відображаються в "Дії".

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниВодійське посвідчення