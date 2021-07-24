Украинским водителям рассказали о нововведениях, касающихся дорог: что изменится

В Украине обновят государственные строительные нормы (ГСН), что сделает дороги безопаснее в первую очередь для автомобилистов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

Какие изменения произойдут?

Проектом изменений в ГСН В.2.3-4:2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" предусматривается обновление некоторых требований к автомобильным дорогам. Среди них: новые условия создания слоев дорожного полотна, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и тому подобное.

Это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности для водителей во время эксплуатации ими объектов дорожной инфраструктуры.

Также в новой редакции ГСН разработана таблица для проектирования транспортных развязок. Они делятся на классы в соответствии с категориями дорог на пересечениях, а также интенсивности движения на них.

В ГСН предоставляются варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.

Фото: в Украине начнут строить дороги по-новому facebook.com/YuriyTatsiy)

"Обновление строительных норм по созданию автомобильных дорог обеспечивает реализацию одного из важных принципов программы Vision Zero, которая воплощается в Швеции для повышения безопасности дорожного движения. Подход этой инициативы предусматривает строительство и обслуживание безопасных дорог", - говорит Таций.