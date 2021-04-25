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Права не отображаются в "Дії": водителям рассказали, что нужно делать

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 09:01
Права не отображаются в "Дії": водителям рассказали, что нужно делать Фото: водительское удостоверение в "Дія" (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

Бывают случаи, когда водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дія".

Как это исправить, рассказали на официальной Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.

Итак. Для того, чтобы документы отображались в "Дії", нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки.

Соответственно, алгоритм действий таков:

  • авторизоваться в кабинете водителя;
  • заполнить все поля необходимыми данными;
  • скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;
  • отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

Администраторы сразу обработают запросы и документы появится в электронном кабинете водителя в "Дії".

Что делать, если отсутствует фотография в удостоверении водителя?

Бывает, что заявление на верификацию успешно обработано, но в приложении "Дія" в удостоверении водителя фотография не появилась. В МВД советуют удалить и повторно загрузить приложение на смартфон.

Если после этого оцифрованное фото не погрузилось, то оно отсутствует в реестрах.

Поэтому необходимо обменять имеющееся водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД.

Основные причины отказов в верификации:

  • некорректно заполненное заявление на верификацию (неверно заполнены необходимые поля, добавлены некачественные скан-копии или файлы не тех документов);
  • попытка верифицировать поддельный документ;
  • информация в документах не совпадает с данными в государственных реестрах (например, вы сменили фамилию/место регистрации, но не поменяли водительское удостоверение и/или свидетельство о регистрации транспортного средства);
  • документа заявителя, который нуждается в верификации, нет в государственном реестре (например, это может касаться отдельных документов, выданных до 2013 года);
  • представление документов другого лица (например, муж осуществляет из собственного электронного кабинета водителя попытку верифицировать данные для жены).

Права не отображаются в &quot;Дії&quot;: водителям рассказали, что нужно делать

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