Права не отображаются в "Дії": водителям рассказали, что нужно делать
Бывают случаи, когда водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дія".
Как это исправить, рассказали на официальной Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.
Итак. Для того, чтобы документы отображались в "Дії", нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки.
Соответственно, алгоритм действий таков:
- авторизоваться в кабинете водителя;
- заполнить все поля необходимыми данными;
- скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;
- отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.
Администраторы сразу обработают запросы и документы появится в электронном кабинете водителя в "Дії".
Что делать, если отсутствует фотография в удостоверении водителя?
Бывает, что заявление на верификацию успешно обработано, но в приложении "Дія" в удостоверении водителя фотография не появилась. В МВД советуют удалить и повторно загрузить приложение на смартфон.
Если после этого оцифрованное фото не погрузилось, то оно отсутствует в реестрах.
Поэтому необходимо обменять имеющееся водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД.
Основные причины отказов в верификации:
- некорректно заполненное заявление на верификацию (неверно заполнены необходимые поля, добавлены некачественные скан-копии или файлы не тех документов);
- попытка верифицировать поддельный документ;
- информация в документах не совпадает с данными в государственных реестрах (например, вы сменили фамилию/место регистрации, но не поменяли водительское удостоверение и/или свидетельство о регистрации транспортного средства);
- документа заявителя, который нуждается в верификации, нет в государственном реестре (например, это может касаться отдельных документов, выданных до 2013 года);
- представление документов другого лица (например, муж осуществляет из собственного электронного кабинета водителя попытку верифицировать данные для жены).
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