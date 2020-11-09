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Украинским водителям рассказали, какой будет штраф за грязные номера

Автор: Роман Мирончук

За грязный номер водителям придется заплатить штраф

Водителям запрещается управлять транспортным средством, если на нем загрязненный номерной знак, который не позволяет определить символы знака с расстояния 20 метров. За это штраф составляет 170 гривен.

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Если же в течение года подобный случай повториться, тогда штраф увеличивается до 255 гривен. Также возможны общественные работы 30-40 часов, с платным изъятием транспортного средства. Об этом сообщает MMR.

Юристы говорят, что штраф может быть наложен в случае, если на номерном знаке не читается один символ.

Напомним, украинских водителей предупредили об ограничении скорости с 1 ноября 2020 года. Теперь максимальный лимит на некоторых участках дорог уменьшается с 80 до 50 км/ч.

Данные ограничения скорости вводятся с целью уменьшения рисков аварийных ситуаций на дорогах из-за скользкой дороги. Правила будут действовать до 1 апреля 2021 года.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: за превышение скорости на более 20 км/ч придется заплатить 255 гривен, а на более 50 км/ч - 510 грн.

Мы также писали о том, что в Верховной Раде инициируют новый законопроект, который касается штрафов для водителей авто. Законопроект 4194 предусматривает, что 50% от суммы уплаченной водителем за нарушение ПДД будет идти в местный бюджет. То есть в бюджет того населенного пункта, где произошло нарушение.

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