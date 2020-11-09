Українським водіям розповіли, який буде штраф за брудні номери

Водіям забороняється керувати транспортним засобом, якщо на ньому забруднений номерний знак, який не дозволяє визначити символи знака з відстані 20 метрів. За це штраф складає 170 гривень.

Якщо ж протягом року подібний випадок повториться, тоді штраф збільшується до 255 гривень. Також можливі громадські роботи 30-40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу. Про це повідомляє MMR.

Юристи кажуть, що штраф може бути накладений у разі, якщо на номерному знаку не читається один символ.

Нагадаємо, українських водіїв попередили про обмеження швидкості з 1 листопада 2020 року. Тепер максимальний ліміт на деяких дільницях доріг зменшується з 80 до 50 км/год.

Ці обмеження швидкості вводяться з метою зменшення ризиків аварійних ситуацій на дорогах через слизьку дорогу. Правила будуть діяти до 1 квітня 2021 року.

За порушення правил передбачені штрафи: за перевищення швидкості на 20 км/год доведеться заплатити 255 гривень, а на 50 км/год - 510 грн.

Ми також писали про те, що у Верховній Раді ініціюють новий законопроєкт, який стосується штрафів для водіїв авто. Законопроєкт 4194 передбачає, що 50% від суми сплаченої водієм за порушення ПДР буде йти в місцевий бюджет. Тобто в бюджет того населеного пункту, де відбулося порушення.