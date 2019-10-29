Перевозка детей в автомобилях: за что украинцев накажут большими штрафами

Украинцев начнут штрафовать за нарушение правил перевозки детей (фото: pixnio.com)

Штрафы могут получить и те, кто нарушает правила перевозки подростков

В Украине будут введены новые штрафы за перевозку детей в автомобилях. Соответствующий закон был принять Верховной Радой во вторник, 29 октября. 332 народных депутата проголосовали в первом чтении и в целом закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей".

Как отметили депутаты во время голосования, по данным Всемирной организации здравоохранения, использование автомобильных детских кресел снижает риск получения травм в ДТП на 70%, а смертности – на 54%.

В Украине введут новые штрафы за нарушение правил перевозки детей (Фото: pixnio.com)

Согласно принятому закону, установлены новые штрафы для водителей, которые нарушают правила перевозки детей в автомобилях. В первый раз штраф составит 510 гривен, повторное правонарушение – 850 гривен.

Детей, которые не достигли 12-летнего возраста или рост которых меньше 145 см запрещено перевозить в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности без специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Детей до 16 лет запрещено перевозить в кузове любого грузового автомобиля. Организованные группы детей запрещено перевозить в темное время суток.